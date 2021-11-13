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Dışişleri Bakanlığı’ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Navtex İlanına İlişkin Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrs Rum Yönetimi’nin Navtex ilanınıa ilişkin açıklamada bulundu.

13 Kasım 2021 Cumartesi 19:21
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Navtex İlanına İlişkin Açıklama
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 Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrs Rum Yönetimi’nin Navtex ilanınıa ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Halkının meşru haklarını, Rum tarafının, tek yanlı tasarruflarla, ihlal etmesini şiddetle kınıyoruz. Devletimiz, halkımızın haklarını gasp eden Rum tarafının oldu- bittilerine seyirci kalmayacak, eş zamanlı ve eşdeğer adımlar atacaktır.” denildi.

Dışişleri Bakanlığı açıkamasında şu ifadelere yer veridli:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs Adası etrafında tek yanlı hidrokarbon araştırma faaliyetleri ile Doğu Akdeniz’de gerginliğe yol açmaya ara vermeden devam etmektedir. GKRY, 12 Kasım 2021 tarihinde yayınladığı yeni bir NAVTEX ile, Nautical Geo adlı gemiyle, 12-17 Kasım 2021 tarihleri arasında KKTC ruhsat alanlarını kapsayan bir araştırma icra edeceğini duyurmuştur.

Kıbrıs Türk Halkı, Ada üzerinde ve Ada etrafındaki denizlerde bulunan doğal kaynakların ortak sahibidir. Kıbrıs Türk Halkının meşru haklarını, Rum tarafının, tek yanlı tasarruflarla, ihlal etmesini şiddetle kınıyoruz. Devletimiz, halkımızın haklarını gasp eden Rum tarafının oldu- bittilerine seyirci kalmayacak, eş zamanlı ve eşdeğer adımlar atacaktır. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 2011 yılında verdiğimiz ruhsat alanlarında faaliyetlerini icra etmeye devam edecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, konunun, her zaman diplomasi ve diyalog çerçevesinde çözülmesini tercih ettiğini, bu vesileyle, bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu bağlamda, hem hidrokarbon kaynaklarına ilişkin 13 Temmuz 2019 tarihli önerimiz hem Türkiye’nin Devletimiz dahil ilgili tüm tarafları bir araya getirecek Doğu Akdeniz konferans çağrısı geçerlidir. Bu yapıcı öneri ve çağrı sorunun çözümüne imkan verecek önemli fırsatlardır.

Doğu Akdeniz’deki huzur ve istikrarı bozan tarafın GKRY, uzlaşıya varılması için yapıcı işbirliği önerisi sunan tarafın ise KKTC olduğunu, uluslararası toplumun dikkatine bir kez daha getirmekte fayda görmekteyiz.”

Son Güncelleme: 13.11.2021 20:28
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıGüney Kıbrs Rum Yönetimi
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