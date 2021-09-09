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Dışişleri Bakanlığı’ndan Rum Millletvekilinin açıklamalarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Rum Milletvekili tarafından yapılan açıklamada, “Dipkarpaz Rum okullarında okutulan kitapların sayfalarının yırtıldığına” ilişkin ifadeleri yalanlayarak kınadı.

09 Eylül 2021 Perşembe 18:48
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Rum Millletvekilinin açıklamalarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, bir Rum Milletvekili tarafından yapılan açıklamada yer alan, “Dipkarpaz Rum okullarında okutulan kitapların sayfalarının yırtıldığına” ilişkin ifadeleri yalanlayarak kınadı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün anlatıldığı bölümün yer aldığı sayfanın Güney Kıbrıs’ta orta eğitimde kullanılan bir kitaptan yırtılması ve daha sonra kitabın ‘uygunsuz’ değerlendirilerek tümden toplatılmasına ilişkin bir Rum Milletvekili tarafından yapılan açıklamada yer alan, “Dipkarpaz Rum okullarında okutulan kitapların sayfalarının yırtıldığına” ilişkin yalan ifadeleri şiddetle kınıyoruz.

Rum yetkililerin hedef şaşırtarak yalan beyanlarla kendi ırkçı faaliyetlerini Kıbrıs Türk tarafına mal etmeye çalışması, Rum tarafının bilinen çarpık zihniyetinin en bariz örneğidir.

Uzun yıllardır ülkemizde faaliyet gösteren Dipkarpaz’daki Rum okullarında okutulan ders kitaplarına ilişkin bu tarz bir yaklaşımı Kıbrıs Türk tarafı hiçbir zaman göstermemiştir. Aksine, tüm iyi niyetiyle okutulan kitaplara ilişkin olarak daima yapıcı bir yaklaşım sergilemiştir. Bir ülkenin geleceği olan gençlere ırkçılık aşılamak için uğraş veren bir yönetimle karşı karşıya bulunmaktayız. Rum yetkililerin, tarihteki kendi kara lekelerini örtme maksatlı iftira ve yalana varan ifadelerini kendilerine iade ederiz.”

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