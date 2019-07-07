Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı

Dışişleri Bakanlığı’ndan Rum Tarafına Tepki

Dışişleri Bakanlığı, Rum yetkililere Güney Kıbrıs’ta ticari araçlarımıza yapılan saldırılar nedeniyle önlem alınması için çağrı yaptı

07 Temmuz 2019 Pazar 16:49
Dışişleri Bakanlığı’ndan Rum Tarafına Tepki

Güney Kıbrıs’taki havaalanlarından yolcu taşıyan Kıbrıslı Türklere ait ticari araçlara yönelik saldırılara bir yenisi eklendi.

Bu endişe verici olayı kınar, GKRY’nin, benzer diğer olaylarda olduğu gibi bu olayı da örtbas etmeden saldırıya karışanları cezalandırmasını beklediğimizi kamuoyumuz nezdinde bir kez daha yineleriz.

Bakanlığımızın Şirket yetkilisinden edindiği bilgiye göre, 5 Temmuz 2019, Cuma günü Larnaka Havaalanı’ndan gelen bir grup turisti KKTC’nde kalacakları otele taşımak üzere havaalanı park yerinde bekleyen ülkemizde kayıtlı bir nakliyat şirketine ait bir otobüste bulunan şöför ve turistlere saat 18:15 civarı ırkçı bir saldırıda bulunulmuştur.

Bu nakliyatı yapabilmek için gerekli olan tüm belgelere sahip olan bahsekonu şirkete ait otobüsün öncelikle arkasına park edilmek suretiyle hareket etmesi engellenmiş ve yolcuların alınmaya başlamasıyla birlikte sözlü ve fiziki bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu esnada otobüse pet su şişesi atılmış ve dikiz aynaları eğilerek güvenli bir yolculuk yapabilmesi engellenmeye çalışılmıştır.

Olay yerinde bulunan güvenlik görevlileri ise olayı izlemekle yetinmiştir. Otobüs şöförünün sağduyulu tutumu ve karşılık vermemesi sonucunda olayın tamamen kontrolden çıkması önlenmiştir.

Otobüs havaalanından ayrıldıktan sonra da saldırılar sona ermemiş, GKRY plakalı ticari araçlar otobüsün yanından çok yakın ve hızlı geçmek ve hatta önünü kesmek suretiyle tacize devam etmiş ve yolcuların can güvenliği riske atılmıştır. Bunun üzerine yolcuların can ve mal güvenliğinden endişe eden otobüs şöförü önceden belirlenen güzargahı değiştirerek en yakın sınır kapısından KKTC’ne geçmiştir.

KKTC’de kayıtlı ticari araçların GKRY’de artan bir şekilde benzer saldırılara maruz kaldığı görülmektedir. Yaşananları en şiddetli bir şekilde protesto eder, Rum yetkilileri insan hayatını dahi tehlikeye atmaktan çekinmeyen bu tarz ırkçı saldırılara karşı en kısa zamanda gerekli önlemleri almaya bir kez daha davet ederiz.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısDışişleri BakanlığıTepkiSaldırıLarnaka HavaalanıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Bir Hollanda'da Temaslarda Bulundu
Türk Bir Hollanda'da Temaslarda Bulundu
42. Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor
42. Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor
Trafik Konusunda İhtiyacımız Olan Şey, Acil Seferberlik
Trafik Konusunda İhtiyacımız Olan Şey, Acil Seferberlik

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim