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Dışişleri: "Kitaplar sorunsuz şekilde okullara ulaştırıldı"

Dışişleri Bakanlığı, Dipkarpaz Rum ilkokulu ve ortaokulunda yeni eğitim döneminde okutulacak ders kitaplarının söz konusu okullara sorunsuz şekilde ulaştırıldığını bildirdi.

28 Eylül 2017 Perşembe 01:35
Dışişleri: "Kitaplar sorunsuz şekilde okullara ulaştırıldı"

Dışişleri Bakanlığı, Dipkarpaz Rum ilkokulu ve ortaokulunda yeni eğitim döneminde okutulacak ders kitaplarının söz konusu okullara sorunsuz şekilde ulaştırıldığını bildirerek, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bir kez daha yalana başvurarak, makamlarımızı karalamaya çalışıyor” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Rum Eğitim Bakanı’nın 2017-2018 öğretim yılında Dipkarpaz Rum ilkokulu ve ortaokulunda okutulması öngörülen ders kitaplarını engellediğimize dair açıklamasını esefle karşılıyoruz. Öğrenciler mağdur oluyor gibi izlenim yaratmaya, siyasi kazanım elde etmeye çalışması yüz kızartıcı” ifadelerine yer verilerek şunlar kaydedildi:

“Bilindiği üzere, her yıl, yeni ders yılı öncesinde mutat bir uygulama olarak, Rum okullarında okutulacak kitaplar Birleşmiş Milletler Barış Gücü aracılığıyla Bakanlığımıza iletilerek, ilgili makamlarımızca incelenmektedir.

Bahse konu öğretim yılı için, 107 Rumca ilkokul kitabı, 149 Rumca ortaokul/lise kitabı, 23 İngilizce, 3 Fransızca kitabı Birleşmiş Milletler aracılığıyla Bakanlığımıza ulaştırıldı.

Yapılan incelemede 3 ilk, 5 ortaokul ve lise kitabı içerikleri açısından sakıncalı bulundu.”

“RUM EĞİTİM BAKANI’NIN BU KONU ÜZERİNDEN SİYASİ KAZANIM ELDE ETMEYE ÇALIŞMASI YÜZ KIZARTICI”

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu kitapların barış ve hoşgörü içinde yaşama düşüncesine aykırı, düşmanlık duygularını körükleyici nitelikte olduğu ifade edilerek şunlar da kaydedildi:

“Kitaplar, yeniden gözden geçirilmek, olumsuz ifadelerin halkların birbirlerine saygı duymasını sağlayacak ifadelerle değiştirilmesi talebiyle BM Barış Gücü aracılığıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne iletilmiştir. Bugün ise söz konusu kitaplar Birleşmiş Milletler tarafından Dipkarpaz’a götürülerek Rum ilkokul ve ortaokullarına sorunsuz şekilde teslim edilmiştir.

Rum Eğitim Bakanı’nın kendi halkının çocuklarının eğitim konusunu dahi istismar ederek, bu okullarda okuyan öğrencilerin mağdur oldukları gibi bir izlenim yaratmaya çalışarak siyasi kazanım elde etmeye çalışması yüz kızartıcıdır.

Öte yandan, yaşayan Kıbrıslı Türk öğrencilerimiz için bir Türk okulu açılması hedefiyle yıllardır yapmış olduğumuz girişim ve taleplerimizin Rum Eğitim Bakanlığı’nın retçi tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldığını da bu vesileyle hatırlatmak isteriz.”

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