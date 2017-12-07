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Dışişleri: "Trump’ın, Kudüs kararını endişeyle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, ABD Yönetimi Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail Devleti’nin başkenti olarak tanıdığı ve İsrail’deki Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıyacağı yönünde yaptığı açıklamayı, bölge barışına hizmet etmeyeceği cihetle endişeyle karşıladığını açıkladı.

07 Aralık 2017 Perşembe 18:23
Dışişleri: "Trump’ın, Kudüs kararını endişeyle karşılıyoruz"
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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, üç semavi dinin kutsal mekanlarının yer aldığı Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının, Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurulması ile çözülebileceğini öngören Birleşmiş Milletler kararlarına ters düşmekle kalmayıp, uluslararası hukukun da açık bir ihlalini teşkil ettiği kaydedildi. 

Açıklamada, bölgedeki tarihi ve sosyal gerçekleri de hiçe sayan bu kararın, halihazırda çok hassas dengelerin yer aldığı anılan coğrafyayı daha da istikrarsızlaştırma ve barış zeminine tamiri mümkün olmayacak yaralar açma potansiyeli taşıdığı belirtildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Ortadoğu’daki bu tarz olumsuz gelişmelerin sadece bölgede değil tüm Dünya’da yansımalarının olacağı da unutulmamalıdır. Tüm bu hususları göz önünde bulundurarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi ABD Yönetimi’ni BM kararları çerçevesi içerisinde hareket ederek bu talihsiz kararı gözden geçirmeye davet ediyoruz.”

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