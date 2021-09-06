Diva Bülent Ersoy'un olaylı Kıbrıs konseri

Kaynak : Kamalı Haber

Bülent Ersoy’un Nuhun Gemisi Otel’de vereceği konser için ülkemize gelen 21 kişilik orkestrasına sahte PCR belgesi sağlayan zanlılar Yılcay Takar, Mehmet Öz ve otelin genel müdürü zanlı Süleyman Leventoğlu, sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşcuoğlu, huzurda bulunan zanlıların “Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme” suçlarına methaldar olduklarını söyledi. Polis 28 Ağustos 2021 tarihinde saat 09.15 raddelerinde Ercan Havalimanı’nda, Bafra’da faaliyet gösteren Nuhun Gemisi isimli Hotel’ de ayni gün Bülent ERSOY’ un vereceği konserde orkestra ekibi olarak gelen 21 kişiye 26.08.2021 tarihli sahte olarak adlarına düzenledikleri KKTC sağlık bakanlığına ait negatif PCR testlerini KKTC’ ne giriş yapabilmek için hava limanında görevli memura verip tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettikleri sırada tespit edilerek tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada İskele’ de sakin zanlı Yılcay Takar’ın ek ifade verip, otelin gene müdürü zanlı Süleyman Leventoğlu’nun kendisini arayıp, casinoya çağırarak, ilgili kişilerin pcr işlemlerinin hızlandırılmasını isteyip, kimlik fotokopilerini aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlı 2 Mehmet Öz’ün sahte pcrları orkestra şefine gönderdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispatı vücutta bulunmaları, KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 200’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 20’şer bin TL değerinde nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi