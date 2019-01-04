Diyabet Derneği’nin salı sohbet toplantıları sürüyor

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı saat 17:30’da Lefkoşa’da yeni dernek ofisi eğitim salonunda (Stark Apt. Kat.1 Daire 5 Ortaköy) yer alacak.



Derneğin salı sohbetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan “Diyabet ve Metabolik Cerrahi” konulu sohbet toplantısının konuğu Prof. Dr. Tamer Yılmaz olacak.



Metabolik cerrahinin diyabetlilerde uygulanmasının olumlu ve olumsuz etkilerinin tartışılacağı sohbet toplantısıyla ilgili daha detaylı bilgi223 6115 ve 0548 859 5001 numaralı telefondan elde edilebilir.