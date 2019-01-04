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Diyabet Derneği’nin salı sohbet toplantıları sürüyor

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, 8 Ocak Salı akşamı sohbet toplantısı düzenleyecek.

04 Ocak 2019 Cuma 12:42
Diyabet Derneği’nin salı sohbet toplantıları sürüyor

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı  saat 17:30’da Lefkoşa’da yeni dernek ofisi eğitim salonunda (Stark Apt. Kat.1 Daire 5 Ortaköy)  yer alacak.
 
Derneğin salı sohbetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan “Diyabet ve Metabolik Cerrahi” konulu sohbet toplantısının konuğu Prof. Dr. Tamer Yılmaz olacak.

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Metabolik cerrahinin diyabetlilerde uygulanmasının olumlu ve olumsuz etkilerinin tartışılacağı sohbet toplantısıyla ilgili daha detaylı bilgi 
223 6115  ve  0548 859 5001 numaralı telefondan elde edilebilir.

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Kıbrıs Türk Diyabet DerneğiSohbet ToplantılarıHaberGündemKıbrıs
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