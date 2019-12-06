Diyalog Gazetesi ve Televizyonu’nun kuruluş yıldönümleri kutlandı

Diyalog Gazetesi’nin altıncı ve Diyalog Televizyonu’nun beşinci yayın yılı, Lefkoşa’da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyona katılım yoğun oldu. Başbakan Ersin Tatar, İkinci Cumurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar, Siyasi Parti Başkanları, Milletvekilleri’nin yanısıra, medya ve iş dünyasından temsilciler de katıldı.

Geceye Güney Kıbrıs’tan da katılım oldu. Eski Rum Yönetimi Lideri Yorgo Vasiliu, eski Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis, eski Hükümet Sözcüsü Mihalis Papapetru da resepsiyonda yer aldı.

Diyalog medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, yaptığı konuşmada konuklara teşekkür ederken, Güney Kıbrıs’tan katılıma da dikkat çekti.

Reşat Akar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Diyalog gazetesinin doğuşu aslında 2004 yılıdır. O dönem Kıbrıs Türk basın tarihinde bir ilke imza atmıştık. Kıbrıs’ın 200-300 yıllık tarihinde olmayan bir şeyi başardık ve 3 dilde haftalık bir gazete yayınlamaya başladık. 5 yıl devam etti bu gazete ve o süre içinde, şu an aramızda bulunan gazeteci Alekos Konstantinidis ve Nikos Rolandis, benim yönettiğim bu gazetede haftalık köşe yazısı yazıyordu.

Dolayısıyle adımızdan da anlaşılabileceği gibi, Kıbrıs sorunu da dahil olmak üzere tüm sorunların diyalog yoluyla çözülmesine katkıda bulunmak amacıyla yola çıktık ve bu amaçla da gayet başarılı şekilde ilerliyoruz. Kıbrıs adasında iki toplumun, barış ve dostluk içinde yaşaması en büyük dileğimizdr. İç sorunların çözümünün yanısıra Kıbrıs konusunda da tutarlı yayılarımıza devam edeceğiz.”

Başbakan Ersin Tatar, resepsiyonda yaptığı konuşmada, uzun yıllar Kıbrıs Türk Medyasına büyük hizmetleri geçen Reşat Akar’ın, Besim Tibuk’un katkılarıyla bir medya grubu oluşturduğunu kaydetti. “Diyalog, gazete ve televizyon olarak Kıbrıs Türkünün haklı davasının savunucusu, Kıbrıs Türkünün sesini duyuran bir kurumdur. Her şey Kıbrıs Türk halkının refahı ve geleceği için çalışmaktadırlar.” diyen Tatar, özgür ve katılımcı medyanın çok seslilik açısından oldukça önemini vurguladı.

İkinci Cumhurbaşkanı mehmet Ali Talat da konuşmasında, Diyalog gazetesi ve televizyonunun 6 yıldır demokrasiye ve çok sesliliğe katkı yapmaya devam ettiğini söyledi. Talat, “Kıbrıs Türk basınına soluk vermek, Kıbrıs Türk basınını, Kıbrıslı Türklerin düşüncelerini, anlayışlarını, yaklaşımlarını hem toplum içinde hem de dünyaya duyurma görevini yerine getirmenin çok değerli, çok önemli bir görev olduğunu bilmemiz lazım” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da resepsiyonda bir konuşma yaptı. Özersay, “Diyalog kuşkusuz son derece önemlidir. Hem bir medya kuruluşu olarak hem de hayatımızda pek çok konuda sorunları çözmemize yardımcı bir tutum bir davranış ve bir ilişki biçimi olarak önemlidir. Diyalog eksikliği nedeniyle dünyanın pek çok yerinde pek çok sıkıntı yaşandığı gibi adamızda da diyalog eksikliği nedeniyle pek çok sorun yaşanıyor” dedi.

“Diyalog Gazetesi’nin doğum gününü yürekten kutluyorum” diyen Özersay, “ülkedeki demokrasi açısından farklı siyasi görüşlere açık olduklarını her zaman için gözlemlediğim, farklı siyasi görüşlere yer verdiklerini bildiğim bir basın kuruluşudur” şeklinde konuştu.

Eski Meclis Başkanı Sibel Siber de konuşmasında “Bizim her zaman diyaloğa ihtiyacımız vardır. Özellikle devletin üst yönetimine olanların birbiriyle diyaloğu, kurumlar arası diyalog, sivil toplumla vatandaşla kuracağımız diyalog bizi çok daha ileriye taşıyacaktır.” İfadesini kulandı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, gecede Reşat Akar’a plaket teslim etti.

Diyalog Gazetesi ve Televizyonu’nın yayın yılına başlamalarının yıldönümü nedeniyle hazırlanan pasta, konukların katılımıyla kesildi.