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Diyalog TV'nin yayınları durdu

Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ün aldığı Diyalog TV’nin yayınını durdurma kararı an itibariyle yürürlüğe girdi. Diyalog TV’nin uydu yayınları kesildi.

01 Mayıs 2020 Cuma 17:47
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Diyalog TV'nin yayınları durdu

Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ün aldığı Diyalog TV’nin yayınını durdurma kararı an itibariyle yürürlüğe girdi. Diyalog TV’nin uydu yayınları kesildi.

Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, sunuculuğunu Hasan Erçakıca’nın yaptığı Diyalog TV’de yayınlanan “Dünyaya Bakış” programında eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk’un bazı ifadelerinin TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret niteliği taşıdığına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına ve bölünmez bütünlüğüne zarar verdiğine hükmetmişti.

Diyalog TV’nin 6112 sayılı Kanun’un 29. maddesinin 3. fıkrasına aykırı şekilde izinsiz ve lisanssız şekilde Türkiye aleyhinde yaptığı programlar nedeniyle yayın hizmetleri iletiminin durdurulmasına yönelik verilen karar an itibariyle yürürlüğe girdi.

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