Diyetisyenler Birliği halkı uyardı

Okan yaptığı yazılı açıklamada, KTDB yasası altında “Diyetisyen” unvanına sahip olmadan sağlıklı bireylere tıbbi beslenme tedavisi üzerine halka açık herhangi bir alanda tavsiyede bulunmanın suç olduğunu ve cezasının 2 (iki) yıla kadar hapis cezası veya aylık asgari ücretin 5 (beş) katına kadar para cezası olduğunun altını çizdi.