Okan yaptığı yazılı açıklamada, KTDB yasası altında “Diyetisyen” unvanına sahip olmadan sağlıklı bireylere tıbbi beslenme tedavisi üzerine halka açık herhangi bir alanda tavsiyede bulunmanın suç olduğunu ve cezasının 2 (iki) yıla kadar hapis cezası veya aylık asgari ücretin 5 (beş) katına kadar para cezası olduğunun altını çizdi.
Diyetisyenler Birliği halkı uyardı
Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Dyt. Ayşe Okan, diyetisyen dışında halka açık bir alanda sağlıklı beslenmeyle ilgili tavsiyede bulunmanın suç olduğu uyarısında bulundu.
25 Şubat 2021 Perşembe 11:08
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