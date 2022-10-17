Diyetisyenler zamlardan sonra uyardı!

ÖZEL HABER

Yükselen enflasyon ve artan gıda fiyatları vatandaşın cebini olduğu kadar sağlığını da tehdit ediyor. Geçim sıkıntısı yüzünden sofralarında et, tavuk ve balığı unutan vatandaş, ciddi sağlık problemleri ile karşı karşıya…

DYT. ALİ UZUN: “KAS ERİMESİ VE KAS SPAZMI GÖRÜLEBİLİR”

Gündem Kıbrıs’ın ulaştığı Diyetisyen Ali Uzun, özellikle çocuklarda ve yaşlılarda protein eksikliğinden dolayı yaşanabilecek sağlık sorunlarına dikkat çekti. Yaşlılarda temel ve kaliteli protein içeren ürünler tüketilmediğinde kas erimesi ve kas spazmı gibi sorunların ortaya çıkabileceğini söyleyen Dyt. Ali Uzun, “Kas güçsüzlüğünden dolayı iskelet sistemine olan yük artmakta ve bu kez de iskelet sisteminde oluşacak olan rahatsızlıklar daha fazla görülebilmektedir” dedi.

Çocuklarda ise proteinin zihinsel ve bedensel gelişimine dikkat çeken Uzun, “Çocuklarda zihinsel ve bedensel gelişimde, kaliteli protein alınmadığında gerilik görülebilir. Protein eksikliği çocuklarda dikkat eksikliğine yol açabilir ve okuldaki performansları olumsuz olarak etkilenebilir. Çocuklarda bedensel gelişimlerde gerilik olabilir” uyasında bulundu.

Dyt. Ali Uzun, “Protein kaynakları içinde en önemli vitamin, mineral ve demir bulunduğu için vitamin eksiklikleri yaşlılarda ve çocuklarda görülür. Vitamin, mineral ve demir eksikliği olduğunda, bunlara bağlı hastalık semptomları görülebilir. Özellikle yaşlılarda saçlarda dökülme, tırnaklarda çatlama gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Öte yandan Alzheimer’a yakalanma riski de artar” dedi.

DYT. GİZEM OLGAÇ: “ÇOCUKLARDA BÜYÜME GERİLİĞİ OLABİLİR”

Dyt. Gizem Olgaç ise vücudun temel yapı taşının protein olduğuna dikkat çekerek, protein eksikliğinde yaşanabilecek sağlık sorunları dile getirdi. Olgaç, “Çocuklarda protein büyüme için önemlidir. Protein eksikliğinde çocuklarda büyüme geriliği görülebilir ve boy ve kiloda eksiklikler yaşanabilir.

Vücutta dokuların yenilenmesi için protein gereklidir. Yaşlılıkta bu süreç yavaşlar. Eğer yaşlılıkta yeteri kadar protein alınmazsa dokuların yenilenmesi daha da yavaşlar ve buna bağlık rahatsızlıklar görülebilir. Yaşlılıkta kas kütlesi kaybı artar, küçük yaralanmalarda dokuların iyileşmesi gecikebilir” uyarısında bulundu.