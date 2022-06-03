Dizdarlı: 3 Vekille sine-i millete gitmek doğru değil!

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Gündem Kıbrıs’ta Bahar Sancak’ın konuğu olan Dizdarlı, üç vekille sine-i millet kararı almanın doğru olmadığını belirterek, ‘vekil sayıları daha fazla olsaydı bu karar etkili olabilirdi ancak 3 vekille bu karar etkili olmanın dışında kalır. Meclis içerisinde kalarak mücadelelerini sürdürmeleri gerekirdi’ diye konuştu.

Milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars’ın açıklamalarına sıcak baktığını dile getiren Dizdarlı, iki vekilin partiden istifa edip bağımsız olarak yollarında yürüyebileceklerini ya da partiden ihraç edilebileceklerini söyledi.

Dizdarlı iki ismin partiden ihraç edildikleri takdirde, mahkeme süreci başlatmalarını da doğru bulmadığını sözlerine ekledi.