DİZDARLI: “8-9 AY İÇİNDE TÜM TOPLUMU AŞILAMALIYIZ”

GÜNDEM KIBRIS

Pandemi süreci içerisinde yaşananları yorumlayan Dizdarlı, “Biz pandemi hastanesini yapmak için sürekli erteledik, en nihayet Türkiye’den geldi insanlar ve 60 günde bu hastaneyi yaptı. İnşaat sürecinde de bir işçimiz hayatını kaybetti, onu da rahmetle anmak istedim. Hastane yapıldıktan sonra 75 gün de personel hazırlanmasını bekledik. 60 gün de yapımı vardı, 115 gün bekledik açılması için. Bunlar hep zaman kaybıdır. Sağlıkçılar hep uyarıyordu, ‘personel yoktur’ diye. Ama biz gerekli tedbirlerimizi almadık. Çok uzun bir dönem de hükümetsiz kaldık. Ben şans verilerine çok inanırım, o dönem de pandemi verilerinde çok şanslıydık” dedi.

Aşılama konusunda da açıklamalarda bulunan Dizdarlı, “Bizim 8-9 ay içerisinde tüm toplumu aşılamalıyız. Gerek hibe olarak gerek satın alarak bu aşıları temin etmeliyiz. Bu çok önemlidir” dedi.