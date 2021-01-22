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DİZDARLI: “AŞI PROGRAMINA NEREDE BAŞLAMIŞSAK, ORADA BİTİRELİM”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabı üzerinden uyarıda bulunarak, ülkeye gelecek olan kişilerin aşı programına nerede başladıysa, orada tamamlaması gerektiğini vurguladı.

22 Ocak 2021 Cuma 10:08
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DİZDARLI: “AŞI PROGRAMINA NEREDE BAŞLAMIŞSAK, ORADA BİTİRELİM”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabı üzerinden uyarıda bulunarak, ülkeye gelecek olan kişilerin aşı programına nerede başladıysa, orada tamamlaması gerektiğini vurguladı.

Dizdarlı açıklamasında şöyle yazdı:

“İngiltere’de yaşayıp şu an Kıbrıs’ta olanlara veya orada eğitim görenlere uyarımdır. Aşı programına nerede başlamışsanız orada bitirin. Yani her iki dozu da aynı yerde alınız. KKTC’de Sinovac alıp, ikinci dozu Londra’da Pfizzer yaptırmak mümkün olmayabileceği gibi sakıncalı da olabilir. (Veya tam tersi). Bilim insanları farklı yöntemlerle yapılan aşıların yapılması durumunda sitokin etkisi denilen çok zararlı bir yan etkiyi dillendiriyorlar. Bu konuda hassas olalım. Sinovacın ikinci dozunun 28, Pfizzer’in de 14 gün sonra yapılacağını da unutmayalım.”

Anahtar Kelimeler:
Bülent Dizdarlı
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