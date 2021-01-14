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DİZDARLI: “AŞILAR DA ZAMAN İÇİNDE GELİŞECEKTİR”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

14 Ocak 2021 Perşembe 10:50
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DİZDARLI: “AŞILAR DA ZAMAN İÇİNDE GELİŞECEKTİR”

ÖZEL HABER

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Aşılar konusunda açıklamalarda bulunan Dizdarlı, “Sinovac Çin meşeli bir aşıdır. Bilimsel veriler çok hızlı paylaşılıyor. Bu verilere ve bulgulara çok kolay paylaşılarak, birbirlerine yardımcı olarak bu aşılar çok hızlı gelişti. Ama bu büyük ülkeler bir aşı savaşına da girdiler ve aşıları kötülemeye başladılar. Mesela İspanya aşı alımını durdurdu, çünkü aşılar yolda gelirken bozuldu. Bu da birbirlerini etkilediklerinin göstergesidir. Aşının bir önemli özelliği de hastalığın hafif geçmesini sağlamaktır. Unutmayacağız ki, maske, sosyal mesafeyi ve hijyeni elden bırakmayacağız. Bunun yanında da aşıyı da tedbir olarak kullanacağız. Bu aşılar zaman içinde gelişecektir. Ancak biz tedbirlerimizi elden bırakmamalıyız” dedi.

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