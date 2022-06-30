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Dizdarlı: Bakanlık beyaz bayrak çekti. Biz kendimizi koruyalım.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu eski başhekimlerinden Dr. Bülent Dizdarlı, covid salgınıyla ilgili uyarıda bulundu.

30 Haziran 2022 Perşembe 09:07
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Dizdarlı: Bakanlık beyaz bayrak çekti. Biz kendimizi koruyalım.
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Dizdarlı paylaşımında şunları söyledi:

UYARIYORUM.

Hastane kapandı . Filasyon gurubu neredeyse yok edildi. Ekipler dağıtıldı. Daha ōnceleri başımızı vura vura yapılan- yaptırılan her sey alınan her tedbir yok edildi. Edinilen deneyim yok sayıldı.Gerekce " covid artık ağır geçmiyor" . Garantisi var mı bu gerekçenin?

Bakanlık açıklama yaptı. " Gerekli tedbirler alınmıştır." Tedbirin ne olduğundan kimsenin haberi yok.

Yok olmaya yūz tutmuş hastalığı yine canlandırmayı basardılar.

Vatandas olarak lutfen dikkatli olalım. Maskemizi takalım. Teması azaltalım. Bayram geliyor . Düğùnler var. El sıkışma ve öpüşme olmasın. Aşılarınızı ihmal etmeyiniz.

Bakanlık beyaz bayrak çekti. Bìz kendimizi koruyalım.

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