Dizdarlı: Cumhurbaşkanı partili ise, partisinin kararları ile bağlı değildir

Eski Ombudsman Emine Dizdarlı hükümeti kurma görevinin UBP Milletvekili ve İçişleri Bakanı Ünal Üstel’e verilmesini değerlendirerek, "K.K.T.C Anayasası’nın 101’nci maddesi tahtında, Cumhurbaşkanı partili ise, partisinin kararları ile bağlı değildir ve bağımsız hareket eder. " dedi.

İşte Dizdarlı'nın açıklaması:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Cumhuriyet Meclisi önünde andiçer.

K.K.T.C Anayasası’nın 100’üncü maddesinde sair şeyler yanında, Sayın Cumhurbaşkanı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yüceltmek ve üzerine aldığı görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücüyle çalışmak vardır. Yine mezkur Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı Devletin başıdır ve bu sıfatla Devletin ve toplumun birliğini temsil eder. Cumhurbaşkanı, bu Anayasa ve yasalarla kendisine verilen yetkileri ve görevleri tarafsız olarak yerine getirir.

Bu hususa ilaveten K.K.T.C Anayasası’nın 101’nci maddesi tahtında, Cumhurbaşkanı partili ise, partisinin kararları ile bağlı değildir ve bağımsız hareket eder. Ancak ülkemizde bu sıralar yaşanan süreçte Sayın Cumhurbaşkanı’nın görevini parti ilişkisinden uzak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde hareket edemediği, içinden geldiği partiye tahakküm kurma çabası içinde olduğu ve bu cihetle toplumun birliğini sağlayamayacağı görüntüsü vermesi, kendisine duyulan güvensizliği artıracaktır.