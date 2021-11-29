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Dizdarlı'dan umut veren açıklama!

Lefkoşa Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Omicron adlı yeni varyantla ilgili ilk bulguların doğru çıkması halinde daha sonraki varyantların hastalık yapma yetisinden de uzak olacağını kaydetti.

29 Kasım 2021 Pazartesi 15:27
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Dizdarlı'dan umut veren açıklama!
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Dizdarlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

Covit-19 un yeni varyantı  Afrika’da ortaya çıktı.  Kısa zamanda ortalığı kasıp kavuran Delta varyantının yerini alması bekleniyor.

Peki ama bu iyi bir gelişme mi?

Her ne kadar ilk bulgular ihtiyatlı bir iyimserlik verse de henüz bunu konuşmak için çok erken.

Yeni varyant hakkında edinilen ilk bilgiler , başlangıçtaki virüse göre 43 değişikliği olduğunu, ( ki bu Delta  da 18 dir) ortaya koymaktadır. Bu sayede virüsün bulaştırma yeteneğinin arttığı tespit edilmiştir.

Bu olumsuz bir gelişme olarak düşünülse de elde edilen bir diğer bulgu umut vermektedir:

Yine elde edilen ilk bilgilere göre Omricon’la Corona’nın öldürücü derecede hasta etme yetisini de kaybettiği öne sürülmeye başlanmıştır. Her ne kadar henüz bu varyanttan bulaş olan bir ölüm bildirilmemişse de kesin konuşmak mümkün değildir. Zira henüz bu varyant bize bilimsel değerde bilgi verecek populasyona ulaşmamıştır.

Herkes gibi beklentim ilk bulguların doğru çıkmasıdır. Bu daha sonraki varyantların hastalık yapma yetisinden de uzak olmasına işaret olacaktır.

Dünya Sağlık Örgütü “ Gelecek Kıştan ümitliyiz” demişti. İnşallah Omicron hakkında ki ilk bulgular virus yayıldığında sapmadan devam eder ve bu ümit gerçek olur.

Omicron nasıl bir varyant olursa olsun, bizim elden gelen tedbirlerimizi alarak kışı atlatmamız gerekmektedir. Lütfen biraz daha dikkat.

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