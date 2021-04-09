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DİZDARLI: “EV KARANTİNASININ SONUÇLARI, ARAŞTIRILMALI”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Kıbrıs Genç TV’de katıldığı programda Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

09 Nisan 2021 Cuma 09:40
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DİZDARLI: “EV KARANTİNASININ SONUÇLARI, ARAŞTIRILMALI”

GÜNDEM KIBRIS

Son günlerde vaka sayılarındaki artışı yorumlayan Dizdarlı, “Bu üçüncü dalganın gelmesini bekliyorduk. Türkiye’de de vaka sayılara baktığımızda, bir numaraya yükseldiğini görüyoruz. Burası bizim en çok ulaşımımızın olduğu yer orası. Aynı şekilde Güney Kıbrıs’ta da vaka sayıları arttı. Bizim bu çember içerisinde, bunun dışında kalmamız mümkün değildi. O yüzden bunlara yönelik tedbirler almamız gerektiğini vurguluyorduk. Bir kez daha felaketin eşiğine geldik. Önemli olan havuzun taşmaması. Çünkü havuzun kapasitesi belli. Test sayıları bayağı arttı ama, iş yerlerine devamlı test yapılmasıyla random vakaları yakalıyoruz. Ama farklı etkenler de olmalı. Bu artışın arkasında fütursuzca ev karantinasına geçiş olmasın? Bu konu da araştırılmalı. Ev karantinası tam denenmeden, uygulanmaya başlanmamalıydı. Benim şüphelendiğim nokta buradadır. Çünkü gerekli denetimler olmamasından dolayı, kaçaklar da olabilir” dedi.

Son Güncelleme: 09.04.2021 09:42
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