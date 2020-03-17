Dizdarlı: Evinizde oturun!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından koronavirüs ile ilgili uyarılarda bulundu. Dizdarlı "Lütfen olur olmaz sebeplerle hastanelere gitmeyiniz. Kullanılması gereken ilaçların eve teslimi icin devlet ve belediyelerin iş birliği yaptığını işittim. Kısa zamanda bu gercekleşsin. EVINIZDE OTURUN "ifadelerini kullandı.

İşte Dizdarlı'nın açıklaması...

Ciddi ciddi uyarıyorum: Virusun Italya ve Guney Kore'den sonra Güney Kıbrıs'ta da yayılma odağı hastaneler olmuştur. Lütfen olur olmaz sebeplerle hastanelere gitmeyiniz. Ziyaretmiş tahlilmiş , hastaneye gitmesi gereken kişiye refakatmış bunlari erteleyiniz. Kronik hastalıklarınız icin ileride muayene olursunuz. Kullanılması gereken ilaçların eve teslimi icin devlet ve belediyelerin iiş birligi yaptığını işittim. Kısa zamanda bu gerçekleşsin. EVINIZDE OTURUN . Cok acil durumlarda Bakanlığın verdigi 1102 nolu telefonu arayın. Lütfen