Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Dizdarlı: Evinizde oturun!

Dizdarlı, sosyal medya hesabından koronavirüs ile ilgili uyarılarda bulundu.

17 Mart 2020 Salı 08:58
1164 Okunma
Dizdarlı: Evinizde oturun!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Eski Başhekimi Bülent Dizdarlısosyal medya hesabından koronavirüs ile ilgili uyarılarda bulundu. Dizdarlı "Lütfen olur olmaz sebeplerle hastanelere gitmeyiniz. Kullanılması gereken ilaçların eve teslimi icin devlet ve belediyelerin iş birliği yaptığını işittim. Kısa zamanda bu gercekleşsin. EVINIZDE OTURUN "ifadelerini kullandı.

İşte Dizdarlı'nın açıklaması...

Ciddi ciddi uyarıyorum: Virusun Italya ve Guney Kore'den sonra Güney Kıbrıs'ta da yayılma odağı hastaneler olmuştur. Lütfen olur olmaz sebeplerle hastanelere gitmeyiniz. Ziyaretmiş tahlilmiş , hastaneye gitmesi gereken kişiye refakatmış bunlari erteleyiniz. Kronik hastalıklarınız icin ileride muayene olursunuz. Kullanılması gereken ilaçların eve teslimi icin devlet ve belediyelerin iiş birligi yaptığını işittim. Kısa zamanda bu gerçekleşsin. EVINIZDE OTURUN . Cok acil durumlarda Bakanlığın verdigi 1102 nolu telefonu arayın. Lütfen

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsBülent Dizdarlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasağa rağmen 14 kişiyi Ercan'a götüren otobüs şoförüne ve şirkete ceza!
Yasağa rağmen 14 kişiyi Ercan'a götüren otobüs şoförüne ve şirkete ceza!
Dikkatsiz sürücü yayalara çarptı: 4 yaralı
Dikkatsiz sürücü yayalara çarptı: 4 yaralı
Meteoroloji Dairesi’nden Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Dairesi’nden Fırtına Uyarısı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim