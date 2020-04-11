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Dizdarlı: "Kriz masası bir tane olur"

Dizdarlı:"Onları bir masa etrafında halk için birlikte çalışırken görmek istiyoruz"dedi.

11 Nisan 2020 Cumartesi 12:12
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Dizdarlı: "Kriz masası bir tane olur"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı,  sosyal medya hesabından ülkeyi yönetenlere seslendi . Dizdarlı, kriz masasının bir tane olması gerektiğini söyleyerek, siyasi iradeye sahip liderleri  bir masa etrafında halk için birlikte çalışırken görmek istediğini belirtti.

Dizdarlı'nın paylaşımı şöyle:

Kriz masası bir tane olur. O masanın etrafında Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan yardımcısı ve siyasi parti başkanları olur. Yanlarına sağlık ve ekonomi bakanlarını da alırlar . Onların atadığı görev tanımlı alt komiteler tavsiye kararları üretir. Siyasi iradeye sahip liderlerin oluşturduğu kriz komitesinde uygular. Lütfen liderler artık kendine gelsin . Onları bir masa etrafında halk için birlikte çalışırken görmek istiyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Bülent DizdarlıKoronavirüsCoronavirüsKriz Masası
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ego 2020-04-11 12:43:18

önce halk değil önce ben.. ama bizde önce ben ve benim siyasi geleceğim...

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