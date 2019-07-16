Dizdarlı, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesini ziyaret etti

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı bugün Lefkoşa Polis Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesini ziyaret etti ve çalışmalarla ilgili Şube Amiri Müfettiş Mehmet Sözmener’den bilgi aldı.

(BRT/SM)