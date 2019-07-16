Dizdarlı, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesini ziyaret etti
16 Temmuz 2019 Salı 12:17
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı bugün Lefkoşa Polis Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesini ziyaret etti ve çalışmalarla ilgili Şube Amiri Müfettiş Mehmet Sözmener’den bilgi aldı.
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