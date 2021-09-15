Dizdarlı : Önümüzdeki 15 gün çok önemli

ÖZEL HABER

Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi emekli Başhekimi Dr.Bülent Dizdarlı aşılanmanın hızlanarak tamamlanması gerektiğini söyledi.

Dizdarlı önümüzdeki 15 gün çok kritik dedi.

Okulların da eğitim- öğretim yılının açılması sonucu okullarda da yerinde aşılanmaya başlanabileceğini belirten Dizdarlı, Sağlık Bakanlığı bu konuda hızlı bir planlama yapması gerektiğini söyledi.

Dizdarlı, çocuklar ve gençler çok önemli kendileri kovid olsa da belki atlatabilir ama evlere taşıma riskleri vardır. 12-18 yaş grubu aşılanmalı Dünya Sağlık Örgütü Biontec aşısını öneriyor çocuklar için dedi.