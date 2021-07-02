Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabı üzerinden Delta varyantı hakkında açıklamalarda bulundu.

Dr. Dizdarlı, İngiltere Halk Sağlığı Birimi raporlarına işaret ederek, Delta varyantının yeni bir dalgaya sebep olduğunu aktardı.

“Üstelik aşılı insanları da ciddi olarak etkilediğinden bahsediliyor” ifadelerini kullanan Dr. Dizdarlı, bu durumun aşılanma hızını düşürmemesi gerektiğini çünkü sadece Delta varyantının olduğunu ve aşının diğer varyantlara karşı etkisinin kanıtlandığına dikkat çekti.

“BİZİM TOPRAKLARIMIZA DA GELMESİ BÜYÜK OLASILIK…”

KKTC’de henüz Delta varyantının görülmediğinin de altını çizen Dizdarlı, hem Türkiye’de hem de Güney Kıbrıs’ta bu varyantın tespit edildiğini belirtti ve “Bu durumda yakında bizim topraklarımıza da gelmesi büyük olasılıktır” dedi.

“AŞININ ADALETLİ BİR ŞEKİLDE TÜM DÜNYADA UYGULANMAMASININ BEDELİNİ ÖDEYECEĞİZ”

Dr. Bülent Dizdarlı, “Belli ki aşı savaşları sonucu, aşının zamanında adaletli bir şekilde tüm dünyada uygulanamamasının bedelini ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“AŞIDAN KAÇMAYINIZ”

Maskenin Delta varyantına karşı çok güçlü olduğunu dile getiren Dizdarlı, sosyal mesafe ve hijyenin olmazsa olmaz olduğunu kaydetti.

Dr. Dizdarlı, aşının da önemli olduğunu aktararak, “Aşıdan kaçmayınız. Devlette özellikle Sinovac olanlarla ilgili üçüncü doz aşı planlamasını bu kez geç kalmadan gündemine almalıdır” diye konuştu.