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Dizdarlı: “Temaslı kişilerin tespiti için tüm vakalar covid-19 olduğunu açıklamalı”

Dr. Bülent Dizdarlı, coronavirüsü pozitif olan kişilerin kendi istekleriyle testlerinin pozitif çıktığını duyurmaları gerektiğini vurguladı

03 Nisan 2020 Cuma 12:16
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Dizdarlı: “Temaslı kişilerin tespiti için tüm vakalar covid-19 olduğunu açıklamalı”

Lefkoşa Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, coronavirüsü pozitif olan vakaların isimlerinin yetkililer tarafından açıklanmasının hasta haklarına aykırı olduğuna dikkat çekerek, kişilerin kendi istekleriyle testlerinin pozitif çıktığını duyurmaları gerektiğini vurguladı.

Dr. Bülent Dizdarlı’nın açıklaması şu şekilde:

“Sosyal medyada en çok gördüğüm şikâyet, ‘covid-19 olan insanların kimler olduğunun neden açıklanmadığıdır.’ Gerçi bu insanların kim olduğunu kısa zamanda neredeyse herkes öğreniyor. Dedikodu mekanizmasının çarkına atılıp adeta linç kampanyası başlatılıyor.
Bir kere şunu bilelim. Yetkililer hastayı ve hasta temaslarını bulmak ve tedavi etmekle yükümlüdürler. Ne var ki bir hastanın kimliği, hastalığı ne olursa olsun, yetkililerce açıklanamaz. Bu hasta haklarına aykırıdır.

O ZAMAN NE YAPALIM? DÜNYANIN YAPTIĞINA BAKALIM

Dünya üzerinde ki popüler insanlar,( kraliyet ailesi mensupları, bilim adamları, sporcular, siyaset adamları, sanatçılar), covid-19 a yakalanıp testi pozitif çıktığında, kendi sosyal medyalarından bunu duyurmuştur.

Bizde böyle yapmalıyız. Ben, şu an itibarıyla söz veriyorum. Eğer bu hastalık bir şekilde gelir beni veya sosyal medya kullanmayan ailemden birini bulursa, bu sayfalardan kendimi / ya da izniyle aile bireyimi size duyuracağım. Sonrada ilgililere, eğer temasım varsa onların isimlerini tek tek vereceğim. Bana katılın. Sevgiyle sağlıkla kalın”

Anahtar Kelimeler:
Bülent DizdarlıCoronavirüsKoronavirüs
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