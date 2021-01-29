DİZDARLI: “YAPILANLAR YERİNDE VE ZAMANINDA YAPILMALI”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Covid-19 vakalarının sayısının ürkütücü boyuta geldiğini söyleyen Dizdarlı, “Ben iyi yönetildiğimiz konusunda ciddi bir tereddütüm var. O yönde bir inancım yok. Belki iyi şeyler yapılıyor ama bu yapılanların yerinde ve zamanında yapılması lazım. Yerel yönetimler size kapanmamız gerekiyor derse, o tedbiri almanız gerekmektedir. Ama siz bunu yapmazsanız, bugün gelinen aşamada tüm adayı kapatırsınız. Bir kişi hangi kriterlerde kapanacağımızı bilmelidir. Yani insanlara söyleyeceksiniz, ‘bu rakamlara ulaşırsak kapanacağız’ denmelidir. Yeni pandemi hastanesi de açılırkenden doldu. Demek ki sıkıntı var. O yönde bir planlama yapılmalıdır. Aşılama yönünde de planlama yapılmalıdır” dedi.