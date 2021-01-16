Dizdarlı: Yaşlı takip sistemimiz yok

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medyada tartışma konusu olan ’65 yaş üstü vatandaşların aşı için mail atmaları’ gerekliliği konusunda konuştu.



Dizdarlı: Ne yapalım, bir yaşlı takip sistemimiz yok

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dizdarlı, Sağlık Bakanlığı‘nın, ’65 yaş üstü aşı olmak isteyen vatandaşların, mail yoluyla başvuru yapmaları gerektiğiyle’ilgili duyurusunun, sosyal medyada tepki çekmesine ‘Her uygulamaya da karşı olmak gerekmez’ yorumunu getirdi.



“Tabii ki yaşlı insanlar mail atamaya bilir. Ama bunu dert etmemek gerek” diyen Dizdarlı, bu vatandaşların, çocuklarının, torunlarının ya da uygun akrabalarının, onların yerine bildirim yapabileceğini belirtti.



Dizdarlı, “İstenen bilgileri de eklemeyi unutmayın. Ne yapalım ki bir yaşlı takip sistemimiz yok. Bunu sonra tartışalım. Şimdi yardımcı olmak lazım” dedi.