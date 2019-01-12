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Dizdarlı, Yosif Yosif'in iade edilmemesini eleştirdi

12 Ocak 2019 Cumartesi 18:16
Dizdarlı, Yosif Yosif'in iade edilmemesini eleştirdi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Güney Kıbrıs'ta cinayet işleyip KKTC'ye kaçan zanlı Yosif Yosif'in iade edilmemesini sosyal medya hesabından eleştirdi. Dizdarlı, paylaşımında KKTC'ye besi yerine benzeterek "mikropların üreyip çoğalması için bundan daha mükemmel bir yer olamaz " ifadelerini kullandı.

Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:

BESİ YERİ
Tıp Fakültesinde mikrobiyoloji dersi alırken , ilk öğrendiğimiz şeylerden biri de "BESİ YERİ" hazırlamaktı. Besi yeri, mikro organizmaların en hızlı şekilde üreyip çoğalması için hazırlanan özel ortamlara verilen genel isimdi. Başta kan olmak üzere değişik organik malzemeler kullanarak hazırladığımızı hatırlıyorum.
Şimdi bunu neden mi yazıyorum ?

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Bu sabah internete düşen "Yosif Yosif" güneye iade edilmiyor haberini okuyunca aklıma besi yeri geldi birden. 
Adam cinayete teşebbüs etti. Bizim tarafa kaçtı . Biz onu iade etmiyoruz Çünkü daha önce bizim tarafta suç işleyip güneye kaçanları da onlar iade etmemişti.. 
Gerçekten düşünüyorum da mikropların üreyip çoğalması için bundan daha mükemmel bir besi yeri olamaz . El birliği ile yaratıyoruz; sonrada hep beraber "neoldu bu ülkeye "diye ağlıyoruz.
Bilmem anlatabildim mi?

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Anahtar Kelimeler:
Dr. Bülent DizdarlıKKTCYosif YosifBesi YeriHaberGündemKıbrıs
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Doğru Söz 2019-01-12 18:38:53

Sn. Dizdarlı KKTC' nin adını " Adli Vaka Serbest Cumhuriyeti" koysak yakışmaz mı?

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Doğru Söz 2019-01-12 18:57:32

İki zavallı yönetim. Bir adım daha ileri gidip diğer tarafta işlenen suçlar için öbür taraf ödül cetveli düzelmesini. "Suç ve ceza" yerine "suç ve ödül". Cinayetler için ise övünç(şeref)
madalyası ve fahri vatandaşlık versin.
Oldu olacak!

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Doğru Söz 2019-01-12 19:01:28

Diğer tarafta işlenecek cinayetler için fahri vatandaşlık, övünç (!) madalyası ve ömür boyu maaş da bağlayın!
Akıl ve felsefenize uygun olur! Utanmayın yapın!
Bir bu kaldı.
O da kalmasın!

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Doğru Söz 2019-01-12 18:33:41

Bravo Sn. Dizdarlı. Aynen katılıyorum. İki akılsızdan hiç bir bok olmıyacak. Inadı yaşam felsefesi edinen 2 zavallı. Onun zararına ve inadına olsun da ne olursa olsun. Virüs, pislik isterse bende olsun, yeter ki onun istediği olmasın. Tıpta bu hastalığın adı var mı?

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