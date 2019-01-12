Dizdarlı, Yosif Yosif'in iade edilmemesini eleştirdi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Güney Kıbrıs'ta cinayet işleyip KKTC'ye kaçan zanlı Yosif Yosif'in iade edilmemesini sosyal medya hesabından eleştirdi. Dizdarlı, paylaşımında KKTC'ye besi yerine benzeterek "mikropların üreyip çoğalması için bundan daha mükemmel bir yer olamaz " ifadelerini kullandı.

Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:

BESİ YERİ

Tıp Fakültesinde mikrobiyoloji dersi alırken , ilk öğrendiğimiz şeylerden biri de "BESİ YERİ" hazırlamaktı. Besi yeri, mikro organizmaların en hızlı şekilde üreyip çoğalması için hazırlanan özel ortamlara verilen genel isimdi. Başta kan olmak üzere değişik organik malzemeler kullanarak hazırladığımızı hatırlıyorum.

Şimdi bunu neden mi yazıyorum ?



Bu sabah internete düşen "Yosif Yosif" güneye iade edilmiyorini okuyunca aklıma besi yeri geldi birden.Adam cinayete teşebbüs etti. Bizim tarafa kaçtı . Biz onu iade etmiyoruz Çünkü daha önce bizim tarafta suç işleyip güneye kaçanları da onlar iade etmemişti..Gerçekten düşünüyorum da mikropların üreyip çoğalması için bundan daha mükemmel bir besi yeri olamaz . El birliği ile yaratıyoruz; sonrada hep beraber "neoldu bu ülkeye "diye ağlıyoruz.Bilmem anlatabildim mi?