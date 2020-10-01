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DİZDARLI’DAN REFERANDUMDA “EVET” ÇAĞRISI

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabı üzerinden Anayasa değişiklik referandumunu değerlendirdi ve evet çağrısı yaptı.

01 Ekim 2020 Perşembe 11:39
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DİZDARLI’DAN REFERANDUMDA “EVET” ÇAĞRISI

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabı üzerinden Anayasa değişiklik referandumunu değerlendirdi ve evet çağrısı yaptı.

Dizdarlı mesajında,

“Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasına yönelik Anayasa değişiklik referandumunda oyum ‘Evet…’  Talep siyasi değil. Aksine bizzat oluşan tıkanıklığı aşmak için Yüksek Mahkeme tarafından talep edildi. Bu referandumun sonunda mahkemelerde sorunlar bitecek mi? Tabii ki hayır. Ama sorunların çözülmesi yönünde dev bir adın atılacaktır. Bir yandan ‘Gecikmiş adalet adalet değildir’ diyeceksin diğer yandan da adaletin hızlanması için yapılan talebe ‘hayır’ diyeceksin. Bu olmaz. Sırf bu nedenle ‘Evet evet ve evet…”

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