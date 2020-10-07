DKB: “KURTULUŞ ÖRGÜTLÜ MÜCADELE VE DAYANIŞMAYLA MÜMKÜN”

Yusuf Alkım, yazılı açıklamasında, “Halkı, kendi özgürlüğümüzü kendi örgütlü gücümüzle elde etmek için Devrimci Komünist Birlik önderliğinde örgütlenmeye çağırıyoruz” dedi.

1990 seçimlerinde de benzer süreçlerin yaşandığını söyleyen, “Biz bu oyunları her seçimde görmedik mi?” ifadelerine yer veren Alkım, son günlerde yaşanan gelişmeleri “yeni bir psikolojik savaş hamlesi” olarak niteledi.