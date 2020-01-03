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DMG Group’tan coşkulu yeni yıl kutlaması

DMG Group Direktörü Dimağ Çağıner, 2020’nin DMG’nin yılı olacağına vurgu yaptı.

03 Ocak 2020 Cuma 16:14
DMG Group’tan coşkulu yeni yıl kutlaması

DMG Group yeni yıl yemeği The Arkın Colony Hotel’de yapıldı. DMG Group bünyesindeki şirketlerin çalışanları düzenlenen gecede gönüllerince eğlendi. DMG Group Direktörü Dimağ Çağıner gecede yaptığı konuşmasında 2020’nin DMG’nin yılı olacağına vurgu yaptı.

2020 yılının  sağlık ve mutluluk getirmesini dileyen Çağıner 2020’den beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

2019 yılının zor geçtiğinin altını çizen Çağıner “Benim kariyerim içerisindeki en başarılı yıl oldu” dedi.

DMG Group‘un  yerinde duran bir group olmadığına dikkat çeken Dimağ Çağıner “Her sene büyümeye çalışıyoruz. Ailemiz büyüyor İngiltere ve İstanbul’daki iştiraklerimiz de büyüyor. Başarılı bir yıl geçirdik. Bu başarılı yılın ardından zor bir yıl bizi bekliyor. Şunu söylemek istiyorum 2020 DMG’nin yeni pozisyonu için çok önemli. Çalışmalarımız devam edecek. Bu güne kadar DMG Group olarak yaptığımız tüm işlerde lider olduk.

2020’de liderlik baskısı ile önemli kararlar alacağız. Yeni projelerle 2020’yi karşılayacağız. Biz gerçekten bu ülke için yatırım yapan bir grubuz. 2020 yılı yenileme ve daha da iyi kurumsallaşma yılı olacak.

Bugüne gelene kadar DMG içerisinde yaptığımız tüm işlerde lider olduk.

2020 büyüme yılı olacak. Tüm gelişmeleri paylaşacağız. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun.

Anahtar Kelimeler:
DMG Group
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