DNA MUSTAFA SÖYLEMEZ’E AİT!

BEREDE VE ELDİVENDE ATIŞ ARTIĞI VE MUSTAFA SÖYLEMEZ’E AİT DNA MAHKEMEDE BELGELENDİ!

Girne Kaza Mahkemesi’nde son tanık tahkikatı sürdüren ve koordine eden Tahkikat Memuru Polis müfettişi Murat Bayram dinlenmeye devam ediliyor. Yaşanan hain pusuyla ilgili tüm detaylar mahkemede bir bir tüm deliller ile ortaya konuyor. Savcı Ali Hidayet’in sorularını yanıtlayan Murat Bayram olayın yaşandığı 8 Şubat 2022 tarihinden itibaren saat saat yapılan soruşturmanın detaylarını anlatmaya devam etti.

Polis Müfettişi Murat Bayram’ın dün devam eden tahkikat duruşmasındaki açık ifadesinde dikkat çeken detaylar şöyle:

-Mustafa Söylemez’in KKTC’ye giriş çıkış dökümleri mahkemeye sunuldu.

-Cemil Önal’ın Veli Antaş ile birlikte KKTC’ye giriş çıkış dökümleri mahkemeye sunuldu.

-Doğanköy’de bulunan Mustafa Söylemez’e ait eldiven ve berede Mustafa Söylemez’in DNA’sı ve atış artıkları olduğu belgelendi.

-Musa Çiçek’in Les Ambassadeurs Otel’e ait casinodaki görüntüleri ve oyun bilgileri mahkemeye sunuldu.

-Bulgular üzerinde Musa Çiçek’e ait parmak izleri belgelendi.