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DNA sonuçları bekleniyor

10 Mayıs 2019 Cuma 16:46
DNA sonuçları bekleniyor
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14 yaşında 8 haftalık hamile olan kız çocuğuyla, cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklanan 23 yaşındaki Ö.Y, soruşturma sonucu sadece çocuğu alıkoymak suçuyla teminata bağlandı. Zanlı teminatla serbest bırakıldı. Olayın DNA sonuçlarının ardından netleşeceği ifade edildi.

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Meseleyle ilgili mahkemeye olguları aktaran Müfettiş Muavini İrfan Türk, 2019 yılı Mart ayında zanlının, 2005 doğumlu olan kız çocuğunu, Gönyeli’deki ikametgahında yasal vasisi hilafında alıkoyma suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Türk, suçun DNA sonuçlarıyla netleşeceğini söyledi. Türk, KKTC vatandaşı olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının ilk nazarda 16 yaşından küçük çocuğu alıkoyma suçuyla bağı olabileceğine vurgu yapıp, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayararak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Tecavüzcü
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. 2019-05-10 16:55:12

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