DNA sonuçları bekleniyor

14 yaşında 8 haftalık hamile olan kız çocuğuyla, cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklanan 23 yaşındaki Ö.Y, soruşturma sonucu sadece çocuğu alıkoymak suçuyla teminata bağlandı. Zanlı teminatla serbest bırakıldı. Olayın DNA sonuçlarının ardından netleşeceği ifade edildi.
Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının ilk nazarda 16 yaşından küçük çocuğu alıkoyma suçuyla bağı olabileceğine vurgu yapıp, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayararak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmasına emir verdi.
ŞEREFS*Z