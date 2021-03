Doç.Dr. Murat Tezer yazdı; Okula Tekrar Gidelim mi?

"UNESCO verilerine göre dünyada birçok okul açık ya da kısmen açıktır" diyen Tezer ; "Bu durumda KKTC’de de eğitime tüm paydaşların istişarede bulunması başlanabilir. Fakat KKTC'de sağlık sistemimizin kaldırabileceği ölçüde eğitime başlanabileceği göz önünde de bulundurulmalıdır" dedi.

Doç.Dr. Murat Tezer'in o yazısı...

Okula Tekrar Gidelim mi? Dünyadan Örnekler

KKTC'de öğrencilerin okula gitmeme durumu, isteksizlikleri varken, aileler ve öğrencilerin hastalanma korkusu yaşadıklarını duyuyorum. Ayrıca alışa gelmiş düzenlerini son 6 hafta için bozmak istemiyorlar. KKTC'de genel olarak öğrenciler tercihen okula gitmiyorlar. Genel olarak başta bu psikolojik durumu, aşı ve varsa alt yapı sorunlarını çözmek lazım. Böylece katılım artabilir. New York Post'un haberine göre de Amerika'nın New York şehrinde de pek çok liseye öğrenciler gitmedi. Belediye başkanları pazartesi okul açılışında hatta Trompetli açılış yapmışlar ama okullara giden öğrenci yüzde 15'ten daha az. Washington postun haberine göre genel olarak Amerika'da öğrencilerin yüzde 43 ü uzaktan, yüzde 17'si hybrid, yüzde 38 ise yüz yüze eğitimi tercih ettiler. Özellikle siyahi ve yabancıların gittiği okullarda gerekli altyapıyı çözemediklerinden dolayı bu okullarda öğrenciler uzaktan eğitimi daha çok tercih etmişler. Türkiye’de ise MEB’den yapılan yazılı açıklamada, “Eğitimde ‘yerinde karar’ uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılmış olan kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecek denilmiştir. Bu kapsamda tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir” denildi. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacağı belirtildi. Dün alınan bir kararla Adapazarı ve Rizedeki okulların bazıları tekrar karantinaya alındı. Van Valisi kırmızı bölgede olduklarını ve 30 okulu karantinaya aldıklarını söyledi. İngiltere'de 8 marttan itibaren okullar açık fakat Covid-19 kaynaklı az da olsa tekrar kapanan okullar var. Almanya'da da mart başında okullar açılmıştı. New York'un aşı kampanyasında, yetişkinlerin yüzde 30'u ve 65 yaş ve üstü olanların yarısı en az bir doz Covid-19 aşısı oldu. İngiltere’nin 60 milyonluk nüfusun yarısı aşılandı. İngiltere'deki okulların ve kolejlerin bu ay tamamen yeniden açılmasından bu yana her 10 ortaokul öğrencisinden birden fazlası yok ve okul liderleri, yaşlı öğrencilerden oluşan küçük bir çekirdeğin sınıftan etkilenmemesi ve sınıfa dönmek istememesi nedeniyle korkuyor. Okullar üç haftadır tüm öğrencilere açık ve ulusal olarak devlet okullarına giden sayılar salgının vurmasından bu yana en yüksek sayı olmasına karşın, Covid ile ilgili nedenlerle her gün yaklaşık 150.000 ortaokul öğrencisi okula gitmemektedir.

İngilterede öğrencilerin (8 Mart'ta geri döndükten sonra) ortaokullara devam %81'den %89'a yükselmiştir. İngiltere'nin kuzeyindeki bir akademide müdür yardımcısı; öğrencilerin 'Oh, Covid olduğumu düşündüm' dediklerini ve kendi kendilerini izole ettiklerini söylüyorlar." dedi. İsrail'de de okullar açıldı ama herkese aşı yapıldı biliyorsunuz. Fakat yüz yüze eğitimde sınıfları yine küçük gruplara ayırdılar. MEB'in açıklamasına göre Türkiye'de yüz yüze eğitim veli rızasına bağlıdır. Ortaokullarda son zamanlarda katılım oranı ise yüzde 84. Geçen yıl Amerika okulların yüz yüze eğitime başlama şartını yüz binde 10 vaka altı olarak belirlemiştir. KKTC nüfusuna göre 300 binde günde 30 vaka altı demektir.

UNESCO verilerine göre okulların kapatılmasında dikkate değer bölgesel farklılıklar var ve okulların yarısı dünyada tamamen açık. Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde okulu tam olarak kapatan ülkelerin en yüksek payı (kişi başına yüzde 22) elinde tutuyorken, ardından Batı Avrupa (yüzde 18), Doğu ve Güney Afrika (yüzde 16) ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri (yüzde 16). Doğu Avrupa ve Orta Asya (Yüzde 5), Doğu Asya ve Pasifik (yüzde 6) ve Batı ve Orta Afrika'da (yüzde 8) nispeten daha düşük okulu tam kapatanlar arasındadır. Gün olarak en fazla kapanan ülke ise 158 gün kapanan Latin Amerika’dır.

Sonuç olarak dünyada görülen örneklerde de okula başlamak riskli olmasına karşın, aşı olsun olmasın, alınan devlet kararlarıyla hareket edilmektedir. UNESCO verilerine göre dünyada birçok okul açık ya da kısmen açıktır. Bu durumda KKTC’de de eğitime tüm paydaşların istişarede bulunması başlanabilir. Fakat KKTC'de sağlık sistemimizin kaldırabileceği ölçüde eğitime başlanabileceği göz önünde de bulundurulmalıdır. Çünkü pandemi merkezinde 90 kişi ve pandemi otellerinde 327 kişi var. Otellerdeki vaka sayısı 500 ü geçtiğinde zorlanmıştık. Bunun yanında Turizm sektörü de açılmak istenmektedir ki pandemi otellerinin sayısı azalabilecektir ve planlamanın iyi yapılması gerekmektedir.