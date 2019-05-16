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Doğa İlkokulu öğrencileri Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

16 Mayıs 2019 Perşembe 16:06
Doğa İlkokulu öğrencileri Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti
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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter bugün küçük ziyaretçilerini kabul etti.

Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 4. sınıf öğrencileri öğretmenlerinin eşliğinde Gazimağusa Belediye binasını ziyaret ederek hem belediyeyi gezdi hem de Başkan İsmail Arter ile sohbet etti.

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Son derece meraklı olan öğrencilerin sorduğu soruları yanıtlayarak belediyenin çalışmalarını anlatan Başkan İsmail Arter, çocuklarla birlikte hem Belediye’ye ait Köpek Barınağını hem de belediyenin serasını ziyaret etmek için sözleşti.

Çocuklara hayvan sevgisinin aşılanmasının yanında fidan dikmeleri ve toprakla uğraşmalarının da onlar için faydalı olacağını söyleyen Başkan Arter,  çocukların belediyeye olan merak ve ilgilerinden dolayı okullarına dilek ve istek kutusu konulmasını ve çocukların belediyeye mektup yazmasını istedi.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Doğa İlkokulu
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