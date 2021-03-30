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Doğa İzcileri Derneği Yardım Yürüyüşü düzenleniyor.

Dernekten yapılan açıklamada, 3-4 saat sürmesi planlanan yürüyüşe katılımın 20 TL olduğu, elde edilecek gelirin Kanser Hastaları Yardım Derneğine bağışlanacağı kaydedildi.

30 Mart 2021 Salı 21:00
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Doğa İzcileri Derneği Yardım Yürüyüşü düzenleniyor.

Doğa İzcileri Derneği tarafından 3 ve 10 Nisan 2021 Cumartesi tarihlerinde  Defineler Şehri Lapta Doğa ve Yardım Yürüyüşü düzenleniyor. 

Doğa ve tarihi güzellikleriyle dikkat çeken Lapta ve çevresinde gerçekleştirilecek etkinlik Mare Monte Beach batı kıyısında saat 09:00 da başlayacak. Dernekten yapılan açıklamada,  3-4 saat sürmesi planlanan yürüyüşe katılımın 20 TL olduğu, elde edilecek gelirin  Kanser Hastaları Yardım Derneğine bağışlanacağı kaydedildi.

Tüm yaş grubuna uygun, zorluk Dercesi 3 (Engebeli-dik yürüyüş) kategorisinde gerçekleşecek etkinliğin rehberliğini Acip Akçay ve Dervişali Özersoy,

Artçı Arzu Konuksal, etkinlik sorumluluğunu Melek Tayyareci'nin yapacağı belirtildi.

Doğa ve yardım yürüyüşüne katılmak isteyenlerin, 2 Nisan 2021 tarihine kadar 0533 868 60 91 nolu telefon numarasına kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Doğa İzcileri Derneği Başkanı Yeşim Beyzade, pandemi süresince  uzun süre evde kapalı olmanın ardından, ülkenin en güzel mevsimi bu bahar günlerinde düzenledikleri bu etkinlikle, çocuk, genç ve yetişkin herkesin gerekli önlem ve kurallar çerçevesinde doğa ile içiçe bir arada olmasının önemine işaret etti. Elde edilecek gelirin Kanser Hastaları Derneğine bağışlanmasının da etkinliğe anlam kattığını ifade eden Beyzade, iki gün tekrarlanacak doğa ve yardım yürüyüşüne herkesi davet etti.

GEZİ PLANI

1. 3-10 Nisan 2021 Cumartesi günü sabah 9:00 da Mare Monte Beach batı kıyısıdında toplanma. (Tüm katılımcılar kendi araçları ile etkinliğe katılacaklardır.)

2. BİRİNCİ ETABTA; Lambusa Kenti Balık Havuzları, Kaya Mezarları, Liman Kalıntıları ve Deniz Feneri gezisi ile o bölge ile ilgili efsaneleri öğrenme gezi ve tanıtımı. Domuz Adası efsanesinin anlatımı. (süre 1 saat)

3. İKİNCİ ETABTA; Arabalarla Lapta'nın eskiden bulaşıcı hastalıklardan kurtulmak için gidilen yerleşim yerine gezi.  Gizemli mağara, 1. Ayia Marina Şapeli, Fosilli Kayalık ve köy gezisi yapılacak.

4. Burada dileyen katılımcılarımız öğle yemeği yiyebilirler. (Yemek için herkes yanında atıştırmalık birşeyler getirmelidir.)

5. Gezi sonu.

YÜRÜYÜŞE KATILACAK OLANLAR İÇİN ÖNERİLER:

a.) Günlük yürüyüş için rahat hareket edilebilecek kıyafet ve ayakkabı giyilmelidir. (Şapka, gözlük ve yağmurluk)

b.) Giyilen ayakkabılar suya dayanıklı, kaymayan bot veya spor ayakkabı olmalıdır.

c.) Mutlaka kendi ihtiyaçlarınız için yanınızda sırt çantası ve içinde de su ve yiyecek olmalıdır.

d.) Kişisel ihtiyaçlarınız (ilaç ve hijyen malzemleri (maske) mutlaka yanınızda olmalıdır.

e.) Yürüyüşte rahat yürümek isteyenler yanlarında baton (yürüyüş sopası) getirebilirler.

Anahtar Kelimeler:
Doğa İzcileri DerneğiKanser Hastaları Yardım Derneği
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