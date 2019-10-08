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Doğa İzcilik Derneği'nin '2. Macera Kampı' düzenlendi

Yeniboğaziçi Belediyesine ait Bedis Piknik alanında gerçekleştirilen etkinlik, 2 gece 3 gün sürdü.

08 Ekim 2019 Salı 11:17
Doğa İzcilik Derneği'nin '2. Macera Kampı' düzenlendi

Doğa İzcilik Derneği, Yeniboğaziçi’nde “2. Macera Kampı” düzenledi. Yeniboğaziçi Belediyesine ait Bedis Piknik alanında gerçekleştirilen etkinlik, 2 gece 3 gün sürdü. 
Doğa İzcilik Derneğinden verilen bilgiye göre, kampta; izcilik temel eğitimi, kampçılık ve yürüyüş teknikleri gibi eğitimler verildi. Kamp, ateş gecesi ile tamamlandı. 
Dernek başkanı Havva Çobanoğlu, izciliğin; bir yaşam biçimi olduğunu, doğayı, çevreyi sevdirerek, gençleri kötü alışkanlıklardan koruyarak ve kendine olan özgüveni yüksek bireyler yetişmesine büyük katkılar sağladığını belirtti. 
Çobanoğlu, izcilik faaliyetinin ülke genelinde dernekler vasıtasıyla yayılması gerektiğini ifade ederek, yıl içerisinde düzenli olarak gerçekleştirdikleri izci kamplarına rutin şekilde katkı koyan Yeniboğaziçi Belediyesine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Doğa İzcilik Derneği
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