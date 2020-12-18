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Doğa Koleji'nde yapılan tüm testler negatif

Doğa Koleji'nde öğrenci ve öğretmenlere yapılan tüm testlerin negatif çıktığı duyuruldu.

18 Aralık 2020 Cuma 17:07
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Doğa Koleji'nde yapılan tüm testler negatif

Girne Doğa Koleji öğrencisi olan iki kardeşten birinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından öğretmen ve öğrencilere yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

Kıbrıs Doğa Okulları Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre;

"Koronavirüs testi pozitif çıkan öğrencimizin birinci derece temaslısı olan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz test olmuş ve izole edilmişlerdi. Birinci derece temaslı olan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin test sonuçları negatif çıkmıştır. Sağlık Bakanlığımızla yaptığımız istişare sonucunda temaslılar test sonuçları negatif olsa bile kendilerini izole etmeye devam edeceklerdir. İzole olan kişiler 22.12.2020 tarihinde tekrar teste tabi tutulacaklardır.

Ayrıca temaslı olmayan okulumuzun öğretmenlerinin ve çalışanlarının tümüne, okulumuza hizmet veren yemek şirketi çalışanlarına da test yapılmıştır. Bunlardan sonuçları bize ulaşanların hepsi de negatif sonuçludur. Dileyen velimiz, okulumuz çalışanlarının test sonuçlarını okul yönetimimize ulaşarak görebilirler.

Yönetim tarzımızın gereği olan şeffaflık ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmaya ve salgınla mücadele için kurallarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Siz değerli velilerimizden de kurallara uymanızı ve artık yaşantımızın her alanında var olan, virüse maruz kalmış insanlarımıza manevi destek olmanızı rica ediyoruz."

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