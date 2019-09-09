Doğalgaz önerisini Özersay'ın hazırladığı ortaya çıktı

Dün Erenköy’de konuşan TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “öneriyi Kudret bey ile birlikte hazırladık” dedi. Böylece Çavuşoğlu bahse konu doğal gaz önerisinin Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından açıklandığını ancak öneriyi hazırlayanın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay olduğunu kamuoyu ile paylaşmış oldu. Hatırlanacağı üzere öneride doğal gaz zenginliğinin çözümden önce ortak bir komite kurularak birlikte işletilmesi ve paylaşılması şeklinde bir işbirliği modeline dayanıyordu.

Kaynak: Hakikat Gazetesi