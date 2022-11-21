Doğancı'da ani ölüm!

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, dün saat 16.00 sıralarında Doğancı’da sakin 80 yaşındaki Günay Alpun rahatsızlanarak kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitirdiği açıklandı. Polisin soruşturması devam ediyor.