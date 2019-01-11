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Doğancı’da hırsızlık

Tahsil etmiş olduğu nakit parayı, iş yerine teslim etmeyerek tasarrufuna geçirdi

11 Ocak 2019 Cuma 12:33
Doğancı’da hırsızlık

Doğancı’da faaliyet gösteren Yıltaş Petrol isimli işyerinde çalışan A.B.’nin (E-34), 25 Aralık tarihinde, satmış olduğu akaryakıta karşılık tahsil etmiş olduğu 230 TL nakit parayı, iş yerine teslim etmeyerek tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. A.B. tutuklandı.

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Diğer polisiye haber;

BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME VE SAHTE BEYANLA KAYIT TEMİNİ

9 Ocak’ta, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’nda, A.R.(E-23), GKRY Bölgesinden temin etmiş olduğu başka bir şahsa ait Macaristan pasaportunu, görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp belgede adı geçenin kimliğine bürünerek sahte beyanla kayıt temin ettirdiği tespit edildi. A.R tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
DoğancıHırsızlıkHaberGündemKıbrıs
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