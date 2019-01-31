(Kamalı Haber) - Türkiye’den temin ettiği sahte kuaförlük belgesini Milli Eğitim Bakanlığı’nda tedavüle süren Onur Murat Doğanel, 1 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu. Dava kararını okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, sahtelenmiş resmi evrağı tedavüle sürme suçunun 10 yıla, sahtekarlıkla kayıt temini suçunun ise 1 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne vurgu yaptı. Hüdaverdi, suçların ciddiyet ve ağırlığına değinip, kamu menfaatini de yakından ilgilendiren suç türlerinden olduğunu belirtti. Sanığın işlediği suçların devlet otoritesine karşı işlendiğine değinen Hüdaverdi, bu tür suçları işleyenlere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Hüdaverdi, sanığa oybirliği ile 1 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.