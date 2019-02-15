Doğanköy'de yangın!

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre:14.02.2019 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Doğanköy’de Alihan CİHAN’a ait ikametgahın salon odası içerisinde, masa üzerinde yanar vaziyette unutulan mumların masa örtüsünü tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu salonda muhafaza edilmekte olan bir adet ahşap masa, dört adet ahşap sandalye ve bir adet klima tamamen yanarak hasar meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.