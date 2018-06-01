Doğrudan Gelir Desteği hesap kapatma ödemeleri yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2017 yılı için, 8.154 üreticiye, Tahıl (Arpa, Buğday, Yulaf, Tritikale vb.), Yem Bitkileri (Fiğ, Fiğ-Tahıl, Arpa Hasılı, Mısır, Yonca vb.), Nadas, Narenciye, Zeytin, Harup, Badem, Meyve Ağaçları, Sebze, Sera ve Patates beyanları karşılığında Doğrudan Gelir Desteği Hesap Kapatma Ödemeleri için toplamda 23.130.355,52 TL’lik ödeme yapıldığı duyuruldu.

Üreticilerimiz hak edişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilirler.