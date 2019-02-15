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Doğrudan Gelir Desteği İçin Beyan Süresi 28 Şubat’a Kadar Uzatıldı

15 Şubat 2019 Cuma 17:37
Doğrudan Gelir Desteği İçin Beyan Süresi 28 Şubat’a Kadar Uzatıldı

Üreticilerin Genel Tarım Sigortası Fonu tazminat ödemelerinden ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın Doğrudan Gelir Desteğinden yararlanabilmeleri için yapmaları gereken bildirimlerin süresi ay sonuna kadar uzatıldı.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman’ın açıklamasına göre üreticilerin tahıl, baklagil ve nadasa bırakılan arazileri ile narenciye, sebze, meyve ağacı, zeytin, harnup, bağ ve diğer ağaç olarak ekilen ve/veya dikilen arazilerini Genel Tarım Sigortası Fonu beyan formları esas alınarak, fona beyanda bulunmaları gerekiyor.

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“BAŞKA UZATMA KESİNLİKLE YOK”

8 Şubat'ta dolan deyan tarihinin 28 Şubat’a kadar uzatıldığını duyuran Kızılduman, başka herhangi bir uzatmanın kesinlikle yapılmayacağını vurguladı. 

Kızılduman, beyan başvurularının, bölge ve kaza Tarım Daireleri ile Genel Tarım Sigortası Fonu’na olmak üzere 10 merkezde teslim edilebileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Gelir Desteği
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