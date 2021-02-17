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Doğruyol:2 bin doz AstraZeneca aşısı yarın geliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol 2 bin doz AstraZeneca aşısını yarın KKTC’ye ulaşacağını duyurdu.

17 Şubat 2021 Çarşamba 20:57
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Doğruyol:2 bin doz AstraZeneca aşısı yarın geliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol 2 bin doz AstraZeneca aşısını yarın KKTC’ye ulaşacağını duyurdu.

Sözcü Dr. Berna Çelik Doğruyol’un açıklaması şöyle:

‘Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile dün akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde hellimin tescili ve aşı tedariki meselelerini de ele aldı.

Cumhurbaşkanımızın, Covid-19 salgını süresince halk sağlığının korunmasına ve Avrupa Birliği’nden Kıbrıs Türk Halkı’na tahsis edilen aşıların zamanında, sarih bir program çerçevesinde, teslim edilmesine yönelik girişimleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından aralıksız sürdürülmektedir.

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmuş olan, Birleşmiş Milletler gözetimindeki iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi vasıtasıyla Avrupa Birliği’nden Ocak ve Şubat aylarında tarafımıza ulaştırılan 4 bin 500 dozluk Pfizer/BioNTech Covid-19 aşılarının ardından, 2 bin doz AstraZeneca aşıları yarın KKTC yetkilileri tarafından teslim alınacaktır.

Diğer taraftan, Anavatan Türkiye tarafından KKTC’ye Covid-19 salgınıyla mücadele için bugüne kadar 80 bin doz Sinovac aşı gönderilmiştir.’
        
 

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