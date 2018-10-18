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Doğu Akdeniz'de Türk araştırma gemisine Yunan tacizi

Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisini taciz eden Yunan fırkateyni, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca engellendi.

18 Ekim 2018 Perşembe 20:16
Doğu Akdeniz'de Türk araştırma gemisine Yunan tacizi

Doğu Akdeniz'de çalışmalarına başlayan Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisini taciz eden Yunanistan'a ait fırkateyn, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından engellendi.

AA'nın haberine göre, Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi, dün akşamdan itibaren, Doğu Akdeniz'de önceden ilan edilen Türkiye'ye ait Güzelyurt Araştırma Sahası'nda çalışmalarına başladı.

Gemi, sabah saatlerindeki çalışmaları sırasında, Yunanistan'a ait fırkateyn tarafından taciz edildi. Bunun üzerine, bölgedeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar, araştırma gemisini uluslararası hukuk ve teamüllere aykırı olarak taciz eden Yunan gemisinin faaliyetini önledi.

Araştırma gemisinin çalışmalarının Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatleri doğrultusunda güvenli ve iyi komşuluk ilişkilerine saygılı bir şekilde devam ettiğini belirten yetkililer, çevre denizlerdeki faaliyetlerin daima komşuların hak ve hukukuna saygılı, ancak aynı zamanda hakların korunması noktasında da duyarlı ve kararlı olarak planlandığı şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

ENERJİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Enerji Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Yunanistan'a ikili ilişkilerin ve iyi komşuluk ilişkilerinin sürmesi adına hukuk dışı kurallara tevessül etmemesi ve bölgedeki gerilimi tırmandıracak her türlü girişimden uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Türkiye’nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde uluslararası hukuka uygun gerçekleştirdiği faaliyetlerin engellenmeye çalışılması uluslararası hukuk kurallarıyla hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Yunanistan Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak gişimlerden uzak durmalı. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını sonuna kadar savunmaya devam edecektir" denildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan'a bölgede gerginlik yaratacak davranışlardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz" denildi.

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