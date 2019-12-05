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Doğu Akdeniz meselesi Lahey'e taşındı

05 Aralık 2019 Perşembe 13:41
Doğu Akdeniz meselesi Lahey'e taşındı

Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki yeraltı zenginliklerini koruma altına almak için merkezli Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu.

Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları konusunda uzun süredir gerginlik yaşayan Kıbrıs Rum yönetimi, konuyu Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanı'na taşıdı.

Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, bölgelerindeki egemenlik haklarını koruma altına almak için hukuki tüm yollara başvurduklarını dile getirdi.

Anastasiades Lefkoşa'da yaptığı açıklamada, "Lahey'e başvurmamızın büyük bir amacı var." dedi.

Ankara, Lefkoşa’nın lisans verme yetkisi olmadığını ya da çokuluslu şirketlere verdiği lisansların bazı bölgelerinin Türkiye kıta sahanlığına girdiğini belirtiyor.

Türkiye, bölgeye kendi sondaj gemisini göndermişti.

Ayrıca Anastasiades, Kıbrıs'ın Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğine niyetleriyle ilgili bir bildirimde bulunmaya çalıştığını ancak kabul edilmediğini söyledi.

"Bu aşamada bir başka yol var."diyen Nicos Anastasiades, uyarının alındığına dair kanıt bulunduğunu ve bu durumun da kendilerine mahkemeye (Uluslararası Adalet Divanı) başvuru hakkı tanıdığını ileri sürdü.

Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz
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Ahmet asan 2019-12-05 14:35:54

Eee simdi ne olacak agzimiza karabiber mi surecekler ab rantini yiyen sensin zaten Turk alemi yilladir ambargolara kuyu kazilmalarina butun avrupanin birlesio uzerine gelmesine akiskindir aci patlicani kiragi calmaz onun icin bos gececeksin bu psikolojik korkutma ayaklarini bizimde dizlerimizin bagi cozulduydu

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