Doğu Akdeniz rezervleri göz kamaştırıyor

SÖZCÜ GAZETESİ'NDEN EMİN ÖZGÖNÜL'ün haberine göre Kıbrıs başta olmak üzere Doğu Akdeniz'de yaşanan büyük mücadelenin boyutu belli oldu. Bölgede 3.5 trilyon metreküp doğalgaz ve 2 milyar varil petrol olduğu belirlendi.

Doğalgaz ve petrol için 15 ülke, bölgede sondaj ve arama faaliyeti yürütüyor. Coğrafi olarak bölgeye sınırı bulunan Türkiye, İsrail, Mısır, KKTC, GKRY, Yunanistan, Lübnan, Suriye ve Libya'nın yanı sıra, sınırı olmamasına rağmen ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Güney Kore de bu dev enerji pastasından pay alma peşinde.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), ABD'li Exxon Mobil ve Noble, Fransız Total, İtalyan Eni, Güney Koreli Kogas, Katar Petroleum, İngiliz BG ile İsrailli Delek ve Avner firmaları Doğu Akdeniz'de doğalgaz ve petrol bulmak için çalışma yapıyor.

TÜRKİYE 2 GEMİ İLE DEVREDE

Doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgedeki birçok parselde, İtalyan'ın yüzde 80, Güney Koreli şirketin ise yüzde 20 oranında ortak lisansı bulunuyor. Türkiye ise ABD, İngiltere, Fransa, Katar ve İtalya gibi ülkelerin Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile ilan ettiği münhasır ekonomik bölgeyi tanımıyor.

Faaliyetleri TPAO yürütüyor

Kıbrıs adasının kuzey, doğu ve güney kısımlarında ise, KKTC tarafından TPAO'ya ruhsat sahaları verildi. KKTC'nin münhasır ekonomik bölgesinde olan bu bölgelerde, TPAO'ya ait Fatih, Yavuz ve Barbaros gemileri arama ve sondaj faaliyetleri yapıyor.