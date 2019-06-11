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Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’na ev sahipliği yapacak

11 Haziran 2019 Salı 09:41
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’na ev sahipliği yapacak
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Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’na ev sahipliği yapacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü, bugün başlayıp perşembe günü sona erecek Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’na ev sahipliği yapacak.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre konferansın açılış töreni saat 15:00’te gerçekleştirilecek.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılacak konferans, DAÜ, Avrasya Ekonomistler Derneği, Beykent Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın konferansa mali destek sağladığı belirtilirken, 11.’si düzenlenecek konferansta, bölgenin mevcut ve gelecekteki ekonomik konuları tartışılacak.

Konferans, bu alanda çalışma yapan araştırmacı ve karar vericileri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Toplantı konuları arasında; küreselleşme çerçevesinde ekonomik entegrasyon, bölgesel iş birliği, uluslararası ticaret, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma, geçiş ekonomileri, finans, enerji, doğal kaynaklar ve çevre konuları yer alıyor.

Konferansta 6 ülkeden gelen katılımcı, 76 bildiri sunacak.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz Üniversitesi
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